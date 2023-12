Fem svømmere fra Farsund svømmeklubb deltok i helgen som var på Sandnes Open, som er årets siste svømmestevne.

– Til tross for en roligere treningsperiode den siste måneden svømte alle svømmerne inn til nye personlige rekorder, opplyser Peder N. van der Hagen i en e-post til Lister24.

2010-moddellen Liyana Nihrane Gabrielsen satte ifølge van der Hagen ny personlig rekord på alle øvelsene.

– Spesielt bra var 50 bryst, som gikk på 46,41. Det endte med en fin fjerdeplass. På 50 rygg svømte hun inn til en fin andreplass, skriver van der Hagen.

For 2006-modellen Miriam Norås Feliú sin del klarte hun å komme inn under 1.10 på 100 fri, hvor hun fikk tiden 1.09,06. Ellers skal hun ha svømt inn til tre andreplasser og satt to nye perser.

I tillegg svømte 2006-modellen Jessie Ann Nilsen inn til tre tredjeplasser og satte tre perser.

– Spesielt bra var 100 fri, der hun kom inn til 1.09,64, opplyser van der Hagen.

Etter en lengre sykdomsperiode hadde ikke Alma van der Hagen store forventninger til helga.

– Likevel svømte hun inn til pers på både 50 fly(29,17) og 100 fly(1.07,18). Det holdt til en fin andre og førsteplass, skriver Peder N. van der Hagen

En god svømmehelg hadde også Peder Grønås Jensen som perset på seks av sju øvelser.

- Med det fikk han blant annet en andreplass og to tredjeplasser. Spesielt bra var 100 medley på tiden 1.09,80, skriver van der Hagen.

Og fortsetter:

– Nå er det "juleferie" for svømmerne. Noe som vil si mye trening, slik at de er klare for mer god svømming i 2024.