Skled seg til NM-tur i Tromsø

Nathalia Borø fra Søgne og Joachim Flesjå fra Stavanger innfridde favorittstemplene og vant vannskliekonkurransen i Sørlandsbadet torsdag kveld. Begge er nå klare for NM i Tromsø i midten av mars. Torrey Enoksen

Nathalia Borø fra Søgne og Joachim Flesjå fra Stavanger hadde et mål for kvelden da de kastet seg ut i vannsklien i Sørlandsbadet torsdag kveld: Å vinne konkurransen og kvalifisere seg til NM-finalen.

– Jeg kom hit i kveld for å kjøre fort og kvalifisere meg for NM i Tromsø. Det klarte jeg. Jeg visste at jeg kunne kjøre fort, det oppdaget jeg i treningsomgangen.