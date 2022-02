Det ble flere nye perser på deltagerne fra FLIK friidrett da de endelig kunne slippe løs kreftene på et stevne igjen i helga.

– Endelig ble det gjennomført et ordentlig friidrettsstevne igjen, og utøvere fra FLIK friidrett leverte meget gode resultater under Tyrvinglekene innendørs i Bærum idrettspark, forteller leder Frank Johansen for friidretten i Farsund og Lista idrettsklubb (FLIK).

Ifølge arrangør Ringerike Friidrett er Tyrvinglekene Norges største innendørs stevne. Johansen opplyser at det var over 900 deltagere i helga.

Gull og sølv

Blant de mange deltagerne var det blant annet en delegasjon fra FLIK.

Frida Theodora Johansen er blant dem som kan se tilbake på et bra gjennomført stevne.

I J15 tok hun gull på 60-meteren med tiden 8,11. Dette er ny personlig rekord.

– I G17 satte både Tarjei Håberg og Sander Ytterdahl nye personlige rekorder på 60 meteren med henholdsvis 7,61 og 7,66. Tarjei Håberg tok også en flott sølvmedalje i kule 5 kilo med ny personlig rekord på 13,05, forteller Johansen.

Utfordrende treningssituasjon

Resultatene viser ifølge Johansen at utøverne har fått trent godt, selv om det har vært litt utfordrende treningssituasjon de siste årene.

Nå som koronarestriksjonene er fjernet kan det bli mer «normale» forhold også for idretten. Flere utfordringer venter FLIK-talentene.

– Neste helg er det Sør Norsk mesterskap i Kristiansand, og da vil enda flere få prøvd seg i konkurranse, sier Frank Johansen.

Frida Theodora Johansen sikret seg gull for sin innsats på 60-meteren. Foto: Åse Astri Bakka (ARKIVFOTO)

Tarjei Håberg kastet til sølv i kule 5 kilo, og tok ny pers på 60-meteren. Foto: Privat (ARKIVFOTO)