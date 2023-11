Knaben sett fra lufta. Tirsdag 16. november er det 80 år siden gruvesamfunnet ble bombet av amerikanske bombefly. Foto: Rune Hauan

Flyet som bombet Knaben og styrtet

Ved middagstider tirsdag 16. november 1943 begynte 130 store B-17 amerikanske bombefly å slippe 1.252 bomber over gruvebyen Knaben. Et av flyene ble skutt i brann og 10 flygere dalte ned i silkefallskjermer over Sirdal, Kvås og Konsmo. Gode nordmenn gjorde en heroisk innsats for å legge flygerne i skjul. Men bare en jødegutt slapp unna tyskernes utspekulerte dobbeltspill.