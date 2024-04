Tipsene er videreformidlet i en pressemelding som er sendt ut fra Informasjonskontoret for farge og interiør (Ifi).

Gjør terrassen klar til den store dagen. Start med å koste bort skitt, deretter kan du vurdere om terrassen trenger en skikkelig terrassevask. Foto: Informasjonskontoret for farge og interiør

1. Kost og vask plattingen

Om du ikke har gjort plattingen klar for våren og sommeren enda, er det en fin anledning å gjøre det nå. Ta først en nødvendig runde med feiekosten for å få bort løv og løst bøss. Så sprayer du på et mildt rengjøringsmiddel beregnet for terrassevask, lar det virke litt og skrubber så terrassen ren med en vaskekost. Skyll tilslutt med hageslangen.

Å ta en runde på plattingen nå er en god start på utendørssesongen, for etter 17. mai blir det ikke noe mindre bruk av utendørsområdene.

Når du vasker terrassen bør du også sørge for rene markiser og parasoller. Sur nedbør og pollen kan gi misfarging. Foto: Informasjonskontoret for farge og interiør

2. Vask markisen

Hvis markisen ikke er helt tørr når den rulles inn kan den få jordslag, altså mugg, som vises som mørke flekker på duken. Sammen med smuss, pollen og støv gjør det markisen stygg og misfarget.

– Er du flink og rengjør markisen jevnlig med en mild markisevask, holder den seg pen lengre. Har det satt seg skitt og smuss fast i duken, eller har den fått flekker av grønske eller jordslag må sterkere midler til. Etterpå er det lurt å impregnere duken så den ser pen ut lenge, anbefaler teknisk rådgiver hos ifi.no, Chera Westman.

Egnet markisevask finner du der du har kjøpt markisen, samt i en del byggevarehus eller farvehandler.

Vær alltid to personer når flaggstangen skal legges ned. Det er både enklere og tryggere. Foto: Informasjonskontoret for farge og interiør

3. Rengjør flaggstangen og flagget

Flagget er nasjonaldagens midtpunkt. Derfor bør du sørge for at flaggstangen som bærer det skinner denne dagen. Gi den en grundig vask, så er du godt på vei. Start med å legge ned stangen. Vær alltid to personer til dette. Når du skal velge rengjøringsmiddel, så kan du bruke det samme middelet du bruker til å vaske huset ditt med.

Det er ikke alltid en vask er nok; noen ganger må du finne frem malingsspannet også.

– Flaggstangen må vedlikeholdes etter behov. Det varierer etter hvor den står, og hvilket materiale den er laget av. Uansett bør flaggstangen sjekkes en gang i året, sier Roger Fridheim, teknisk konsulent hos malingprodusenten Flügger.

Flagget kan også vaskes, men her bør du holde deg unna sterke rengjøringsmidler da det kan gå utover fargen på flagget, advarer Helge Christiansen hos Krefting.

– Om det er nødvendig å vaske flagget, så vil jeg anbefale å legge det i lunkent vann blandet med litt mildt vaskemiddel beregnet for tøy, i en times tid, sier han.

Ser grillristen slik ut? Da bør det gjøres noe. Start grillsesongen med en ren og pen grill. Foto: Informasjonskontoret for farge og interiør

4. Rengjør grillen

Mens mange sverger til koldtbord på den store dagen, er det mange velger grillmat på 17. mai. For en del av oss er det kanskje første gang vi bruker grillen for sesongen. Da er det viktig å gi den en rens. Bruk et rengjøringsmiddel for fjerning av innbrent fett og sot. Når grillen er ren, er det bare å starte grillsesongen!

Sørg for at skjorta er ren og hvit til den store dagen. Foto: Informasjonskontoret for farge og interiør

5. Frisk opp bunadskjorten

Har bunadskjorten gulnet? Da anbefaler Krefting bruk av vaskemidler beregnet på hvite tekstiler, som Herdins Wash it back white. Produktet vasker og bleker i en operasjon, i vaskemaskin, og kan brukes på både lin og bomull.

– Og det inneholder ikke klor, presiserer Helge Christiansen.

Et lite gammelt husmorråd: dynk skjorten med vann, og legg den en stund i en ren brødpose i kjøleskapet, før den strykes. Det gjør strykingen lettere. Og til slutt: heng den ut til tørk i sola, så lukter den friskt og blekes litt av det også.

Så er det bare å heise flagget

Jo tidligere man er ute med å få gjort unna de litt mer tidkrevende oppgavene, jo mer tid har man til å kose seg med borddekking, gjester og mat.