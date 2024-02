Et steinkast unna hjemmet sitt på Mosby ligger Høie Næringspark hvor Arthur Stulien har studioet sitt. Foto: Signe Marie Rølland

Drømmer om å leve som artist på fulltid

På en uke gikk Arthur Stulien (29) videre i The Voice, fikk spørsmål om å varme opp for Brad Paisley i Oslo Spektrum og opplevde at låta hans «Play It Again» nådde 1 millioner strømninger på Spotify. Nå jobber han for å oppfylle sin neste store drøm.