– Viktigere med godt produkt enn at det er gratis

Fra neste år vil det koste 250 kroner i døgnet i gjestehavnen i Farsund. Vis mer

Reiselivsansvarlig Thora Arnadottir for Lista Fyr AS fikk overbevist flertallet i formannskapet om at det ikke lenger skal være gratis gjestehavn og bobilparkering i Farsund kommune.