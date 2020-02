Tørken i 2018 fikk følger for produksjon av strøm i 2019, samtidig med at prisene Agder Energi fikk var lavere enn ventet. Med et resultat etter skatt på 340 millioner kroner, over 534 millioner lavere enn året før, vil utbyttet eierkommunene kan ta ut bli lavere i forhold til tidligere år.