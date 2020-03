Går for legevaktsamarbeid i de indre bygdene

Høyres Janne Nøkland Handeland mener Hægebostad bør ha legevaktsamarbeid med Lister kommunene som har sin legevakt i Flekkefjord. Dette ble nedstemt. Vis mer Torrey Enoksen

Med 13 mot fire stemmer gikk kommunestyret i Hægebostad inn for å gå ut av legevaktsamarbeidet i Lister og opprette et for de indre bygdene i Agder.

Forutsetningen for at dette kan bli opprettet fra 1. juli i år er at Åseral og gamle Audnedal inngår i samarbeidet.