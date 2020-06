Ga midler til «Håp For Alle»

Styreleder i Håp for alle, Terje Abrahamsen (til venstre), mottok nylig 52.000 kroner av Rotary Lyngdal, her representert ved Sverre Leksbø. Vis mer Håp for alle

For snart ti år siden ble organisasjonen «Håp For Alle», som driver ungdomsarbeid i blant annet Latvia stiftet. Lyngdal rotaryklubb har tildelt foreningen 52.000 kroner til et stipendprogram.