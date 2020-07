Moped tok fyr

Brannvesenet rykket søndag kveld ut til en mopedbrann ved Listahallen.

Meldingen om brannen kom inn klokken 22.39.

Politiet opplyser ved 22.50-tiden at brannmannskapene er på vei for å slokke brannen, og at politiet må undersøke forholdet senere.

Har du tips i saken, send gjerne til redaksjon@lister24.no

Saken oppdateres.