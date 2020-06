Kjemper videre for å holde søndagsåpent

Butikksjef Øyvind Berntsen mener handelsstanden i Lyngdal må utnytte årets turistsesong ved at de må åpne for søndagsåpne butikker. Vis mer Torrey Enoksen

Lyngdal markedsforening ønsker ikke at Lyngdal skal bli definert som et «typisk turiststed» for å holde søndagsåpent. Nå går Kiwi-sjef Øyvind Berntsen solo for å få det til.