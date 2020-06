Trafikkulykke på E 39-omkjøringsvei

To biler skal være involvert i en trafikkulykke på omkjøringsveien til E 39 ved Øyesletta i Kvinesdal søndag ettermiddag.

Ulykken ble meldt ved 12.45-tiden.

Politiet opplyser at det ikke er snakk om alvorlig personskade.

– Det har vært to voksne og et barn i den ene bilen og en voksen person i den andre. Alle er ute av bilene og oppegående. De sjekkes av helsepersonell på stedet, opplyser operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt.

Det er snakk om en påkjørsel bakfra. En personbil og en bobil er involvert.

Vegtrafikksentralen opplyser at det som følge av ulykken er redusert fremkommelighet på strekningen mellom Liknes og Feda. Ved 13-tiden dirigeres trafikken manuelt forbi ulykkesstedet.

Fylkesvei 461 og fylkesvei 465 over den gamle Kvinesheia, via Liknes sentrum og Øyesletta er omkjøringsvei for E 39 som er stengt mellom Handeland og Feda i forbindelse med oppgradering av tunnelene på strekningen.

