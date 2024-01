Det er ventet svært mye snø på Sør- og Østlandet det neste døgnet. Bane Nor varsler forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på grunn av snømengdene.

– Vi forventer at dette blir en stor utfordring for jernbanen i Vestfold og på deler av Østlandet. Det skal komme mye snø, og den må ryddes vekk fra skinnegangen. Snø og is øker samtidig risikoen for feil på sporveksler og kan føre til forsinkelser og innstillinger av togavganger, sier områdedirektør Lars Berge i Bane Nor i en pressemelding.

Fra tirsdag ettermiddag er det ventet svært mye snø på Sør- og Østlandet. Meteorologene har sendt ut oransje farevarsel om snømengdene. De advarer bilister og reisende, som bes om å kjøre etter forholdene og beregne ekstra god tid.

Farevarselet varer til onsdag ettermiddag, og det er ventet opptil 35 centimeter snø enkelte steder.

Bane Nor har kalt inn ekstra bemanning for å håndtere snøkaoset.

– Alle som har fri, har blitt spurt om de kan delta i arbeidet onsdag og natt til torsdag. Vi setter inn ansatte som normalt jobber med andre oppgaver til å hjelpe til med snørydding, er i dialog med våre entreprenører og gjør klar vår maskinpark til innsats, skriver Bane Nor i pressemeldingen.

Alle som skal reise med tog, blir bedt om å følge med på appen for informasjon om endringer, forsinkelser og innstillinger. Reisende anbefales også å kle seg godt i tilfelle det blir lenge å vente på perrongen.

