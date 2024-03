Forslaget om å fjerne forbudet mot visning av kinofilmer før klokken 13 på søndager ble stemt ned i Stortinget tirsdag.

– Det finnes en rekke dusteforbund som bør fjernes i Norge. Høyt på denne listen er forbudet mot at barna skal kunne se på kino søndag formiddag, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp).

Hun måtte skuffet innse at forslaget om å fjerne forbudet falt i Stortinget tirsdag.

Hjemdal er medlem av familie- og kulturkomiteen, og hun var en av flere som stemte for forslaget. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne stemte for, resten av Stortinget stemte mot.

Stortingsrepresentant Turid Kristensen (H) fremmet forslaget. Hun er ikke imponert etter at venstresiden stemte ned forslaget.

– Det er oppriktig overraskende at venstresiden ikke vil fjerne et forbud både kirken og politiet mener at er avleggs. Folk må få velge selv om de vil ha popkorn eller preken på søndager. Det behøver ikke forbudskåte politikere legge seg opp i, sier Kristensen.

Frp-politiker Hjemdal viser til at det i flere kommuner må gis dispensasjon fra politiet for å vise filmer tidligere på søndager.

– Når regjeringen nekter å fjerne dette forbudet, vil det fortsatt måtte håndheves av et allerede presset politi, sier Hjemdal.

Familie- og kulturkomiteens leder Grunde Almeland (V) støtter kritikken.

– Kinoforbudet har vært en sovende lov, som mange kinosjefer og politimestre ikke engang visste om. Men nå har politiet fått tydelig signal om å brette opp ermene og begynne å behandle dispensasjonssøknader for filmvisning. Det er en uforståelig prioritering, mener Almeland.

