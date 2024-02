Vegvesenet vil ha vekk gangfelt i regnbuens farger

Statens vegvesen mener striper malt i regnbuens farger på gangfelt i flere norske byer, er trafikkfarlige. Det får Oslo Pride til å reagere.

De siste årene har flere gangfelt blitt malt med regnbuens farger for å markere pride-bevegelsen og mangfold. Statens vegvesen mener de fargede stripene strider mot trafikksikkerheten, skriver VG.

– Dette er en uheldig praksis, da det er viktig at oppmerking utformes på en ensartet og konsekvent måte i hele landet, skriver Vegvesenet i et høringsnotat fra januar.

De understreker at formålet med veioppmerking er å regulere trafikken av hensyn til trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø – og at den ikke skal brukes til å uttrykke støtte til politiske eller ideelle saker.

– Gangfelt og annen offisiell veioppmerking er en del av trafikksystemet som gir trafikantene rettigheter og plikter. Det er derfor viktig at en ikke blander veioppmerking med annen bruk av farger i gatene, presiserer Vegvesenet.

– Dette må gjøres på andre måter, står det i notatet.

Det får lederen i Oslo Pride, Dan Børke, til å reagere. Han spør når kjærlighet til alle ble et punkt på det politiske spekteret. Børke mener regnbuegatene er et viktig tiltak for å symbolisere et inkluderende samfunn. Pride-lederen etterspør sterkere argumenter.

Seksjonssjef for vei og gate i Statens vegvesen, Matteo Pezzucchi, opplyser til avisen at det er viktig at gangfelt er entydig og lett lesbare for alle som ferdes i trafikken.

Det var Avisa Oslo som først skrev om Vegvesenets reaksjon på regnbuefargede gangfelt.

