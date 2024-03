Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Mann sendt til sykehus etter voldshendelse i Trondheim

En mann i 30-årene ble sendt til sykehus etter å ha blitt slått ned i Midtbyen i Trondheim. Politiet fikk raskt kontroll på en mistenkt gjerningsmann.

– Vi fikk flere telefoner, den første kom klokken 2.20, om at en person hadde blitt slått ned på gata. Han var våken, men skadd, sier operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Den fornærmede mannen ble kjørt til sykehus for undersøkelser, og den mistenkte gjerningsmannen, som er i 20-årene, ble tatt med til arresten.

AFP: Hamas og houthiene har møttes for å samkjøre aksjoner

Høytstående personer i Hamas og Houthi-bevegelsen i Jemen har møttes for å samkjøre sine antiisraelske aksjoner, opplyser palestinske kilder til AFP.

Hamas og houthiene er blant flere Iran-støttede bevegelser som er fiendtlige mot Israel og USA. Blant dem er også libanesiske Hizbollah og flere irakiske militsgrupper.

Ifølge AFPs kilder diskuterte de «mekanismer for å koordinere motstandsaksjonene» i Gazakrigens «neste fase». AFP har ikke fått oppgitt hvor møtet skal ha funnet sted.

Boeing granskes etter at fly landet med manglende panel

USAs luftfartstilsyn (FAA) har åpnet granskning etter at et Et Boeing 737-800-fly som fredag fløy fra San Francisco til Medford i Oregon, viste seg å mangle et panel.

Om bord i flyet var 139 passasjerer og et mannskap på seks. FAA opplyser at det i en inspeksjon etter landing ble avdekket at det 25 år gamle flyet manglet et panel. Flyselskapet oppdaget det manglende panelet først etter at flyet var parkert. Det landet trygt og fullførte flyturen som planlagt.

– Vi kommer til å gjøre en grundig gjennomgang av flyet og gjøre alle nødvendige reparasjoner før det tas tilbake til tjeneste, skriver United Airlines i en uttalelse. Selskapet legger til at det vil undersøke årsaken til hvordan skaden oppsto.

34 migranter reddet opp av havet utenfor Tunisia – mange fryktes å ha omkommet

34 migranter ble reddet opp fra havet utenfor landets sørøstlige kyst fredag, opplyser landets nasjonalgarde. To ble funnet døde, og 34 andre er savnet.

De overlevende har fortalt at det var 70 personer om bord båten som sank, ifølge nasjonalgarden.

– Enhetene til nasjonalgarden i Zarzis klarte å gripe inn i et forsøk på å krysse sjøgrensa. 34 passasjerer med forskjellige nasjonaliteter ble reddet, mens to døde ble hentet opp, heter det i en uttalelse. Nasjonalgarden sier videre at den leter etter de savnede.

Ukraina begynner masseevakuering i nordlig region

Ukrainske myndigheter har begynt masseevakuering av byer og landsbyer i Sumy-regionen nordøst i landet etter intense og langvarige luftangrep.

Sumys militæradministrasjon skriver på Telegram at mer enn 4500 innbyggere i grenseområdene har blitt evakuert, men gir ingen tidsramme for når. Videre heter det blant annet at det jobbes med evakueringsruter.

Myndighetene i regionen har lenge meldt om daglige russiske angrep, men angrepene har intensivert seg det siste. I områdene nær landsbyen Velikopysarska nær grensa er tre personer drept og ytterligere 13 såret de siste dagene, ifølge militæradministrasjonen.

Hovland slet seg til mer spill i Players Championship

Under press kom Viktor Hovland seg på riktig side av cutgrensen etter en god avslutning på fredagens runde i Players Championship på PGA-touren i golf.

Med fire hull igjen hadde Hovland en totalstilling på par og lå ikke an til å greie cuten. Bogey på det 10. og 14. hullet satte nordmannen i knipe.

Hovland skjerpet seg nok i sluttfasen til å få løftet han trengte på resultatlistene i Florida. Spesielt viktig var birdiene på hull nummer 15 og 16. Cutgrensen gikk på ett slag under par. 26-åringen stoppet til slutt på -2 og tar seg dermed knepent videre til i turneringen.