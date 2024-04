Reglene åpner samtidig for bruk av skjønn, skriver Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for 18 store frivillige friluftslivsorganisasjoner, i en pressemelding.

I perioden med bålforbud er hovedregelen at du ikke har lov til å tenne bål, bruke bålpanner og engangsgrill eller tenne annen åpen ild i utmark. Forbudet gjelder all utmark, altså i skog, på lyng, gress, snaufjell, holmer og i strandområder.

– Om sommeren er det ofte tørt og da kan selv en liten glo fra et bål fort spre seg til en stor brann. Det er gode grunner til at bålforbudet finnes, og vi har alle et ansvar for å forhindre brann i naturen, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.