Nettmøte: Få svar på alt du lurer på om yrkesfag og lokale jobbmuligheter

Fristen for å søke videregående skoler nærmer seg. Tirsdag stiller vi med et ekspertpanel som gir deg svar på det du lurer på om valg av utdanning og lokale jobbmuligheter direkte i et nettmøte på Lister24. Send gjerne inn spørsmål allerede nå.