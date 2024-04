IE&FLT og Norsk Industri har kommet til enighet i oppgjøret for prosessindustrien. IE&FLT opplyser at oppgjøret gir økt kjøpekraft for medlemmene.

– Det har vært tøffe tak, men nå er vi enige om et nytt lokalt forhandlingssystem som skal dra oss i riktig retning, sier forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT i en pressemelding.

Lønnsoppgjøret sikrer et generelt tillegg på minimum 7 kroner for alle på overenskomsten, samt et historisk løft på 6 prosent i skifttillegget, ifølge forbundet.

Industri Energi, som i fjor slo seg sammen med Forbundet for Ledelse og Teknikk og tok navnet IE&FLT, gikk i 2022 ut i streik på grunn av misnøye med deler av gjennomføringen av de lokale forhandlingene.

– Vi ønsker å forhandle med de som bestemmer i bedriften, og at det skal komme en reaksjon dersom vi ikke blir enige. Vi har fått gjennomslag for begge deler i løsningen som nå foreligger, sier Alfheim.

IE&FLT er det fjerde største forbundet i LO og Norges største forbund for ansatte med tilknytning til olje-, gass- og landindustri, med rundt 80.000 medlemmer.