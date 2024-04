Førstkommende mandag inviteres det til nettverksmøte om ombruk i byggebransjen i Lister-regionen i Flekkefjord.

Det er Egðastrek som i samarbeid med blant annet Lister nyskaping, Flekkefjord kommune Ab Interiørdesign, Ombruks-HUB Sørlandet, Innoventus Sør og Bølgen bærekraftsenter har gått sammen om å invitere til nettverksmøtet, som vil finne sted i Kirkegata 50 i Flekkefjord, for å avdekke muligheter for samarbeid og utvikling i næringen. Her vil både ulike aktører fra bransjen, samt klimarådgivere og forskere samles for å forsøke å skape løsninger.

I invitasjonen, som blant annet er lagt ut på Bølgen bærekraftsenter sin hjemmeside, vises det til at det nå stilles krav i byggeteknisk forskrift om ombrukskartlegging ved riving, rehabilitering eller transformasjon av eksisterende yrkesbygg og boligblokker. Dette fører ifølge invitasjonen til økt kunnskap om hvilke materialer som kan ombrukes, og vil tilgjengeliggjøre en stor mengde byggematerialer som tidligere har blitt avhendet.

– Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig løsning for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Resultatet blir mindre avfall, lavere utslipp og bedre utnyttelse av ressursene. Hvis vi skal lykkes i å vesentlig øke ombruksgraden, må den sirkulære verdikjeden for brukte byggematerialer bli like effektiv som dagens praksis for kjøp, bruk og avhending av nye byggematerialer, heter det i invitasjonen.