Lørdag formiddag fjernet regjeringen omtrent det som var igjen av koronatiltak, til glede for en rekke aktører.

– Jeg er veldig fornøyd med det som kom frem på pressekonferansen, og det er klart det gjør det lettere for hele bransjen at det nå slippes opp og at meteren forsvinner, sier hotelldirektør Agnes Berntsen ved Utsikten hotell i Kvinesdal.

Koronapandemien har naturlig nok vært utfordrende for hotellbransjen, og hun er forberedt på at det kan bli tøft også i tiden fremover.

– Det verste av alt er strømprisene. Jeg begriper ikke hva som skjer på det området. Og det rammer ikke bare oss, men også andre bransjer som er avhengig av å være konkurransedyktige, sier Berntsen.