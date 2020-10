Det er ikke ofte det er to prester og to diakoner tilstede på en gudstjeneste, men det var tilfellet da menigheten takket Jan Kåre Hananger for lang og tro tjeneste. Fra venstre: diakon Jan Kåre Hananger, diakon Erling Jakobsen, prest Geirulf Grødem, prest Ragnhild Synnøve Lied og klokker Jorunn Moen i front med korset.

