Snacks av typen Cheez Zum fra Filippinene trekkes tilbake etter funn av fargestoff som ikke er tillatt i snacksprodukter basert på korn, mel eller stivelse.

– Produktet er importert av Asia engros AS og international matsenter AS, og solgt videre til frittstående dagligvarebutikker over hele landet, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Kunder som har kjøpt produktene, bes om å kaste disse eller levere tilbake til butikken de har kjøpt produktene i. Det aktuelle fargestoffet det er snakk om, er E110 som på norsk heter paraoransje.

– En regel er at stoffene skal være godkjente for bruk kun i bestemte grupper av matvarer, slik at bruken ikke utgjør en helsefare. I snacksprodukter basert på korn, mel eller stivelse, slik som cheez zum, er det ikke tillatt med E110, skriver tilsynet videre.