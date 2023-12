Utviklingen i norsk økonomi ser ut til å ha gitt utslag på hva nordmenn søker på hos Finn. For første gang er søkeordet «gis bort» på førsteplass.

Dermed er «sofa» dyttet ned på andreplass. Rolex, som er en luksusvare, kryper også nedover på listen for hvert år, skriver selskapet i en pressemelding.

«Gis bort» er søkt på 1,8 millioner ganger i år, mens «sofa» er søkt på 1,5 millioner ganger dette året. Til sammenligning var det i 2022 lavere antall søk med 1,2 millioner søk på «gis bort» og 1,3 millioner søk på sofa, sier Kathrine Opshaug Bakke, bruktekspert og leder i Finn Torget.

– Det er naturlig å tro at interessen for både å handle brukt, men også lete etter ting som gis bort, har med økte levekostnader å gjøre. Funnene i årets undersøkelse rundt holdning til brukte julegaver viste også at folk flest er positive til å både gi og få brukte julegaver, sier Bakke.

Dette er topp 10-listen

1. Gis bort

2. Sofa

3. Hagemøbler

4. Sykkel

5. Kommode

6. Spisebord

7. Hund

8. Rolex

9. Iphone

10. Lenestol

(©NTB)