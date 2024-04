De to største borgerlige partiene vil at færre flyktninger skal få opphold i Norge, og at færre flyktninger skal få samle familien. Det er KrF helt uenig i.

Innstrammingene er hovedpunktene i Høyre og Fremskrittspartiets nye, felles politikk, formulert i en fersk innstilling fra Stortingets kommunalkomité, melder Vårt Land.

I innstillingen fremmer de to store borgerlige partiene tre endringer for å stramme inn asylpolitikken.

Som britenes Rwanda-avtale

Høyre og Frp mener regjeringen blant annet må stramme inn adgangen til familiegjenforening, samt forhandle fram avtaler med tredjeland som sikrer beskyttelse til mennesker med «reelt beskyttelsesbehov».

I tillegg ber de regjeringen om å utrede et system der Norge gir beskyttelse til sårbare personer som har behov for beskyttelse «ved å betale for omplassering til trygge tredjeland».

Blir dette praktisk, norsk politikk, kan Norge kunne gjøre som Storbritannia, som har signert avtaler med Rwanda i Sentral-Afrika om å ta imot flyktninger og behandle deres asylsøknader, ifølge avisen.

KrF: – Direkte uansvarlig

Et annet borgerlig parti, Kristelig Folkeparti, som samarbeidet med de to partiene da de satt i regjering, er ikke med på denne politikken.

– Å sende asylsøkere til et tredjeland er direkte uansvarlig og kan føre til alvorlige menneskerettighetsbrudd. Dette er ikke noe Norge burde bidra til, sier nestleder i KrF, Dag Inge Ulstein, til NTB.

Han påpeker at de landene som sender sine asylanter til tredjeland, ikke har satt noen krav til standard i leirene eller sikring av grunnleggende menneskerettigheter.

På nivå med krisen i 2015

Mari Holm Lønseth, innvandringspolitisk talsperson i Høyre, påpeker at ankomstene av asylsøkere til Europa nå er på det høyeste nivået siden flyktningkrisen i 2015 og 2016.

– Andre europeiske land strammer inn. Det må også Norge gjøre for å være bedre forberedt om vi skulle få en ny flyktningkrise på toppen av den vi allerede står i, sier hun til NTB.

