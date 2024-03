To personer er pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at en mann i 50-årene ble utsatt for vold på Grim i Kristiansand lørdag kveld.

Det var ved 20.30-tiden lørdag at politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde utendørs på åpen gate. Den skadde mannen ble kjørt til sykehus med alvorlige skader.

To unge menn er pågrepet i saken, skriver Fædrelandsvennen. De er siktet for grov kroppsskade. Den skadde mannen har avgitt en foreløpig forklaring fra sykehuset, mens de to siktede skal avhøres søndag.

Politiet er foreløpig usikre på om det var blind vold eller om de involverte kjente til hverandre fra før.

