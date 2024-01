Næringene som skal sette standarden for lønnsoppgjøret, tjener godt med penger. Det skaper rom for et godt lønnsoppgjør, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

– Fortjenesten er svært høy, men deles ikke med arbeidstakerne. Derfor mener jeg det er rom for et godt lønnsoppgjør. Verdiene som skapes, skal deles med hele arbeidslivet, sier Skjæggerud i en pressemelding.

Trolig kommer de til å kreve en lønnsøkning på over 5 prosent i årets oppgjør.

– Dette er ikke året for å være overforsiktig i frontfaget, sier Skjæggerud.

Forhandlingssjefen i Unio har tidligere sagt at lønnsoppgjøret bør bli på minst 5,5 prosent.

