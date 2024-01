Snøværet skaper store utfordringer på Sørlandsbanen. Go Ahead oppfordrer de som kan til å utsette reisen.

- Følg med på trafikkmeldinger for oppdateringer før du skal ut å reise, er anmodningen.

Onsdagens trafikkmeldinger viser at det foreløpig ikke går regiontog ut fra Oslo S, Kristiansand og Stavanger slik situasjonen er nå.

Flere stasjoner og deler av strekningen har nemlig fått problemer på grunn av snømengdene.

- Med de mengdene snø og vind som vi har nå, pakker snø og is seg på veksler på banen, som skaper stopp og store forsinkelser. Snøen og isen pakker seg også på toget og påvirker togets driftsstabilitet. Dette forverres av at togene kjører gjennom et stort antall tunneler, som gjør at man får store temperatursvingninger, heter det fra Go Ahead.