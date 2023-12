Kristiansand kommune har i en høringsuttalelse foreslått at neste års folkeavstemning blir utsatt.

Folkeavstemningen som skal avgjøre om Kristiansand skal deles. Det skal etter planen skje i januar, og den skal være elektronisk, skriver Fædrelandsvennen.

Det er kommunens administrasjon som har sendt inn forslaget. De viser blant annet til at regjeringen vil dele kommunen i 2026 dersom det blir ja til deling. Da må man tvangsoppløse bystyret etter bare to år.

Regjeringen mener på sin side at det er viktig at innbyggerne blir hørt. Statsråd Erling Sande (Sp) har sagt til Fædrelandsvennen at dersom man først skal dele kommunen, må det skje raskt.

Han ser ikke noen store problemer med ekstraordinært valg og viser til at det var ekstraordinære valg da nye Færder kommune ble dannet i 2017.

(©NTB)