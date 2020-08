To førerkort ble beslaglagt

UP avholdt søndag kveld en fartskontroll på E39 ved Vatland i Lyngdal. I løpet av kontrollen ble det stanset 15 biler, som alle hadde kjørt for fort. 13 av sjåførene fikk tillatelse til å kjøre videre, men med et forenklet førerkort med seg på turen videre. To andre kjørte imidlertid så fort at UP måtte beslaglegge deres førerkort. Høyeste hastighet var 130 km/t i det som er en 70-sone.