Den politiske avstanden er for stor til at det er aktuelt å ta med SV i regjering, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Vi mener Ap og Sp er de partiene som det ligger best til rette for samarbeid med. Og at det er politiske realiteter som gjør at avstanden til andre parter blir såpass stor at regjeringssamarbeid ikke er aktuelt, sier Arnstad til Aftenposten.

Hun mener avstanden til SV er for stor i viktige saker, og at Senterpartiets mål er regjeringssamarbeid med bare Arbeiderpartiet.

Rødt, SV og Ap ber alle om rødgrønn samling. Til dem svarer Arnstad følgende:

– Jeg sier at ethvert samarbeid må bygge på politiske realiteter. Og hvor stort realpolitisk fellesskap eller avstand det er. Vi har hatt et greit samarbeid med SV på Stortinget. Men vi må erkjenne at det er stor avstand mellom SV og Sp på en del avgjørende, viktige spørsmål som næringspolitikk, skatt og avgifter, olje og gass, vern og forvaltning. Det var grunnlaget for valget som ble tatt i 2021. Vi ser ikke noen grunn til å gjøre om på det.

