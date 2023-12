110 Agder meldte på X/Twitter like over klokken 22:30 torsdag kveld at brannvesenet har rykket ut på en trafikkulykke i Rosnesveien i Lyngdal.

Klokken 22:45 opplyser politiet i Agder på X/Twitter at det er to biler som har kollidert på Rosnesveien ved Skomrag.

- Det skal ha vært lav hastighet. Alle de involverte er ute av bilene. Nødetatene rykker ut. Det er svært glatt på veiene i området, opplyser operasjonsleder Øyvind Hægeland.

Etter det Lister24 får opplyst skal ulykken ha skjedd ved Skomrak næringsområde.

Da Lister24 snakket med operasjonslederen klokken 22:40 var nødetatene på vei til stedet. Ifølge meldingen de hadde fått fremstår ikke ulykken alvorlig, og de involverte skal fremstå uskadd.

