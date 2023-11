En bil kjørte i autovernet i en tunnel på Prestevegen i Flekkefjord fredag morgen. Operasjonsledelsen i Agder politidistrikt meldte om ulykken via X klokken 08.04.

- Fører er oppegående, ikke flere involvert. Uvisst om det er personskade, lød det i den første meldingen fra politiet.

Like før klokka 08.30 opplyste operasjonsleder i Agder-politiet via X at fører ble undersøkt av helsepersonell.

- Det er glatt på stedet, ifølge politiet.

Politiet oppretter ikke sak etter hendelsen.