Vil redusere bruken av gastroskopi

Trond Giske ble etter et benkeforslag valgt som ny nestleder i Trondheim Ap under partiets årsmøte i Trondheim lørdag.

– Et parti som er på stø kurs mot 15 prosent, trenger et lag som Nidaros. Jeg har et forslag, og det er at Trond Giske og jeg bytter plass på innstillingen. Nidaros skal inn i ledelsen i Trondheim Arbeiderparti, sa Selfjord.