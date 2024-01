Ifølge en Lister24-tipser ble et vikeplikt-skilt ved Spar-butikken i Farsund skadet i løpet av helga. Av bildet vi har fått tilsendt ser man tydelig at skiltet har fått seg et trøkk.

Lister24 har vært i kontakt med politistasjonssjef Jan Åge Sakariassen ved Farsund og Lyngdal politistasjon om hva som har skjedd. Etter å ha sjekket med de som var på jobb i helga kan han derimot ikke gi noe godt svar på hva som har skjedd.