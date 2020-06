Innbrudd i bolig

Vis mer

Politiet fikk lørdag kveld melding om at det var blitt begått innbrudd i et bolighus i Kvinesdal.

Innbruddet skal ha skjedd i nærheten av sentrum. Politiet har undersøkt åstedet og oppretter sak på forholdet.

Politiet er ellers svært så sparsommelige med opplysninger i saken.

– Ettersom vi har en pågående etterforskning ønsker jeg ikke å gi noen detaljer omkring forholdet, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til Lister24.

Politiet fikk melding om innbruddet klokken 18.28 lørdag, og har loggført hendelsen i sin journal klokken 23.02 samme kveld.

Kleivane vil ikke opplyse noe om når innbruddet skal ha funnet sted. Han vil heller ikke si noe om hvor vidt noe skal være stjålet eller gi andre kommentarer om innbruddet.

I forbindelse med at politiet var i Kvinesdal i forbindelse med innbruddet, kom de over en bilfører som mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.