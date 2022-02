Allerede da regjeringen i starten av februar åpnet for at steder med faste tilviste seter ikke trengte å tenke på avstand mellom sitteplassene, var gleden stor blant flere arrangører, deriblant de som står bak sommerstevnet i Sarons Dal.

– Det var nesten en halleluja-stemning da den beskjeden kom, for det fortalte oss at det egentlig ikke var noen flere restriksjoner igjen for oss. Vi har vært opptatt av å følge de anbefalingene som myndighetene har gitt, og da de sa at det ikke er noen begrensninger for de med faste tilviste seter, var det en fantastisk nyhet, sier Sten Sørensen, som sammen med Rune Heimvoll er festivalsjefer for sommerstevnet.

Det var nettstedet Norge i Dag som først omtalte Sørensens glede over åpningen.

– Gi gass

Denne åpningen gjorde at de kunne fylle opp samtlige av de rundt 2700 stolene de har i Sarons Dal-hallen.

– Allerede da var det bare å gi gass, for da var rammene på plass, slik at vi kunne invitere til et stevne på det nivået det var før koronaen kom. Og det betyr enormt, for sommerstevnet i Sarons Dal er et samlingspunkt med møter, godt felleskap og ikke minst misjon, som er det som står i sentrum for Troens Bevis, sier Sørensen.

Og lørdag forsvant både meteren og munnbind-påbudet da regjeringen fjernet de fleste av de gjenværende koronarestriksjonene.

– Da ble jeg enda mer begeistret. Nå blir det som vi hadde det for to år siden. Jeg var selv på gudstjeneste i formiddag, hvor jeg endelig kunne gi mennesker en klem igjen. Denne pandemi-tiden har vært en veldig kunstig tid med tanke på meter og munnbind. Nå er det derimot tid for nærhet, fellesskap og dyrke det sosiale ved å komme sammen og glede oss over det som samler oss, sier Sørensen.

Frykter ikke nye restriksjoner

Selv om det fortsatt er mye smitte både i Norge og i landsdelen, så frykter han ikke at det kommer nye restriksjoner som vil ramme sommerstevnet.

– Det tror jeg ikke kommer til å skje. Det vil nok fortsatt være korona også da, men det vil være mer håndterlig ettersom den voksne befolkningen er så gjennomvaksinert. Når vi kommer til sommeren, vil mange også ha gått gjennom de ulike fasene, så jeg er optimistisk, sier Sørensen.

Planleggingen av årets sommerstevne i juli er allerede godt i gang.

– Talerne er allerede på plass, og vi har i lang til planlagt barnearbeidet, så stevnet er i godt gjenge. Vi har arrangert dette i såpass mange år at vi vet hva som som må gjøres. Fortsatt er planleggingen i full gang, men vi kan allerede nå si at det blir kjempeflotte talere og sangkrefter som kommer. VI forventer et kjempeflott stevne, så Lister-befolkningen har noe å se frem til, sier Sørensen.