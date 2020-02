Kjørte i rus og oppbevarte hagle

48-åringen fra Farsund oppbevarte ei hagle og patroner i klesskapet. Han skal også ha kjørt bil i narkorus. Nå er han tiltalt. Oleksandr Pakhay, Scanstockphoto

En 48 år gammel mann fra Farsund er tiltalt for flere forhold, blant annet kjøring i narkorus og ulovlig oppbevaring av en hagle.

Det var onsdag 22. mai i fjor at mannen satte seg bak rattet i en uregistrert personbil - til tross for at han var påvirket av narkotika.