Intersport-eier konkurs - butikkene holder åpent

Intersport har butikker både på Amfi i Farsund og i Sundegaten i Flekkefjord. Tom Arild Støle

Gresvig Retail Group AS har begjært seg selv konkurs. Det kan få følger for to lokale sportsbutikker.

Gresvig-gruppen eier både Intersport og G Sport-butikkene. Totalt omfatter konsernet over 200 butikker med mer enn 2.500 medarbeidere og en omsetning i 2018 på 3,5 milliarder kroner.