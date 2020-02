Lyngdal tok imot Skravlekoppen

Stor jubel da ordfører Jan Kristensen klippet snoren for den nye folkebevegelsen. Cecilie Nilsen

20 kafeer i Lyngdal tok imot Skravlekoppen. For å være med i den rause folkebevegelsen for mindre ensomhet.

– Denne koppen skal fylle oss med godhet. Den er for alle innbyggere, for besøkere og for turistene. Endelig står vi med disse flotte, rause koppene.