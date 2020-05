Bekrefter kveldssprenging

Det er entreprenøren Sogndalen Fjellsprening som står for sprengningsarbeidet på Marin Elektro-tomta Vis mer Olav Hoel

Entreprenøren Sogndalen Fjellsprening, som står for sprengningsarbeidet på Marin Elektro-tomta, bekrefter at de har sprengt om kvelden to dager i løpet av prosjektet.