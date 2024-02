15 år etter den siste Harry Potter-filmen, kommer TV-serien om den unge trollmannen på strømmetjenesten Max i 2026, opplyser Warner Bros Discovery.

Warner-sjef David Zaslav snakket begeistret om den kommende serien på en telefonkonferanse om selskapets økonomiske resultater, skriver bransjenettstedet IGN Nordic.

– Vi har ikke lagt skjult på vår begeistring rundt Harry Potter. Det er over tolv år siden den forrige filmen. Jeg var nylig i London og fikk tilbrakt en del tid med J.K. Rowling og hennes folk. Begge sider er veldig opprømt over at vi kan blåse nytt liv i dette universet, sa Zaslav, som besøkte den britiske hovedstaden sammen med to andre direktører fra Warner og HBO/Max.

– Vi kan knapt vente med å dele et tiår med nye fortellinger med fans fra hele verden. Vi sikter mot premiere i 2026, sier Zaslav.

Skuespiller Daniel Radcliffe, som spilte Harry Potter i filmene som kom ut mellom 2001 og 2011, sa i fjor at han ikke trodde han kom til å være med i den nye serien.

– Nei, jeg tror ikke det. Alt jeg har lest om serien tyder på at de vil startet på nytt, så det ville være litt rart om jeg dukker opp. Jeg tror det hele tiden har vært sånn at Harry Potter ville bli som Sherlock Holmes … Det er trolig en eller annen åtteåring der ute som kommer til å få livet sitt forandret om noen år, så jeg tenker ikke i den retningen.

J.K. Rowling har solgt millioner av bøker om Harry Potter. Radcliffe var tolv år første gang han spilte den unge trollmannen, en rolle han beholdt i alle de åtte filmene.

