Rekordhøy gasspris, eksport av strøm og svak krone førte til at Norge hadde Europas tredje største verdiskapning per innbygger i 2022.

Plasseringen på oversikten fra den europeiske kjøpekraftundersøkelsen viser at det prisnivåjusterte brutto nasjonalproduktet (BNP) for Norge var mer enn dobbelt så stort som snittet av de 27 EU-landene. For Norge økte BNP med 32 prosent fra 2021 til 2022.

– Denne kraftige økningen kan til en stor grad tilskrives tidenes handelsoverskudd i 2022 der eksporten av naturgass var klart viktigst. Også gode priser på aluminium og fisk bidro, sammen med en solid eksport av elektrisitet. Den svake norske krona bidrar også, skriver Statistisk sentralbyrå(SSB) om målingen.

Over Norge på listen ligger Irland på andreplass og Luxembourg helt øverst. Sveits og Danmark, på fjerde og femte plass, ligger et stykke under Norge på indeksen. Sverige har for 2022 falt ned til tiendeplass på lista, mens Island har klatret til en sjuendeplass.

SSB skriver at Luxembourgs BNP er påvirket av at landet har en høy andel pendlere som bidrar til verdiskapningen, men ikke er med i befolkningstallet.

Irlands BNP er preget av at landets gunstige skatteregler for selskaper gjør at den høye verdiskapningen i liten grad påvirker velferdsnivået i landet, men fører til at store overskudd tas ut av landet.

(©NTB)