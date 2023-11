Politiet i Agder meldte klokken 17:39 onsdag at de har fått melding fra Veitrafikksentralen om at et vogntog har fått stans i østgående retning i Vatlandstunnelen på E39 i Kvinesdal.

- Veitrafikksentralen har stengt tunnelen. Vi sender patrulje til stedet, skriver politiet i Agder på X/Twitter.

Like over klokken 18 kunne politiet melde at det er åpnet for passasje i et felt.

- Bilberger er varslet og på vei mot stedet. Politiet ivaretar dirigering av trafikken, skriver politiet i Agder på X/Twitter.

Årsaken til at vogntoget fikk stans i tunnelen skal ifølge politiet være teknisk feil på vogntoget, og problemer med clutch.