110 Agder meldte på X/Twitter klokken 14:53 onsdag ettermiddag at brannvesenet hadde rykket ut på pipebrann i Østre Høylandsvei i Lyngdal.

Ifølge Lister24s reporter på stedet ser det ut til at brannvesenet har kontroll på pipebrannen.

Like over klokken 15:30 opplyste brannvesenet på X/Twitter at de er ferdig på stedet og at det er gitt fyringsforbud.

Innsatsleder Torbjørn Høyland i Brannvesenet Sør bekreftet til Lister24 klokken 15:45 at de har dratt fra stedet.

- Vi har vært ute og kontrollert skorsteinen og sjekket at alt ser greit ut. Men når det først har vært en pipebrann er det normal prosedyre å gi fyringsforbud inntil feieren har vært på stedet og foretatt en kontroll av skorsteinen og sett at alt ser greit ut og at det ikke har oppstått noen skader før vi sier at de kan fyre igjen, sier Høyland.