Regjeringspartiene og SV er enige om en budsjettavtale som blant annet øker minstesatser for en rekke trygdeordninger og innfører gratis SFO for tredje trinn.

Barnetrygda skal økes med 2400 kroner i året for barn over seks år. Det skal innføres gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn, studiestøtten skal økes med ti prosent, heter det i avtalen.

I tillegg skal minstesatsene for uføretrygdede, AAP-mottakere og KVP-mottakere økes med 6000 kroner fra 1. juli.

Regjeringspartiene og SV presenterer disse punktene som de viktigste endringene i forhold til regjeringens budsjettforslag som ble lagt fram i oktober:

* Barnetrygden for barn over 6 år økes med 2400 kroner i året (1,9 mrd. kroner)

* Innføre gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn (880 mill. kroner)

* Økt studiestøtte på 10 prosent fra 1. august 2024. (277 mill. kroner)

* Rekrutteringstilskudd til Helse Nord (200 mill. kroner)

* Økt satsing på grønn omstilling (Forskjellige satsinger på omtrent 4 mrd. kroner)

* Økt satsing på frivillig skogvern. (449 mill. kroner)

* Klima og skogsatsing under UD. (1 mrd. kroner)

* Økt låneramme i Husbanken på 5 mrd. kroner.

Enigheten presenteres i vandrehallen på Stortinget klokka 10.