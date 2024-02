Forsvaret bekrefter dataangrep mot nettsidene sine

Dette er de viktigste nyhetene fra natten, ifølge NTB:

Republikanske avhoppere hindret riksrett i USA

USAs sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas slipper foreløpig riksrett etter at republikanernes forsøk på dette ikke fikk flertall i natt norsk tid. Flere republikanere gikk imot sitt eget parti. Innenrikskomiteen i Representantenes hus besluttet i går å anbefale at Mayorkas stilles for riksrett, tiltalt for «på systematisk og forsettlig vis» å ha nektet å håndheve føderale innvandringslover.

Avstemningen i Representantenes hus tirsdag endte med 214 stemmer for og 216 stemmer mot. Republikanerne, som har et knapt flertall i Huset, trengte hver eneste stemme fra sine representanter for å få til riksrett., men slik gikk det ikke.

Forslag om isolert Israel-støtte fikk ikke støtte i USA

Representantens hus i USA har avvist et forslag om en pakke kun med støtte til Israel. Det var republikanere som tok initiativ til forslaget. Forslaget innebar en pakke på 17,6 milliarder dollar – drøyt 185 milliarder norske kroner.

Allerede før avstemningen var over i natt norsk tid, var det klart at det ikke kunne få det nødvendige flertallet på to tredeler av representantene. Demokratene ønsker en bredere pakke med tiltak som også omfatter Ukraina-hjelp, internasjonal humanitærhjelp og friske penger til sikkerhet på grensa mot Mexico.

Austin forklarer seg for Kongressen 29. februar

I slutten av denne måneden skal USAs forsvarsminister Lloyd Austin møte i Kongressen og forklare seg om sykehusinnleggelsen og hemmeligholdet rundt denne. Justine Tripathi, talsperson for forsvarskomiteen i Representantenes hus, bekreftet i natt norsk tid at Austin 29. februar skal forklare seg for komiteen om hvorfor han ikke varslet om innleggelsen.

Rett før jul gjennomgikk Austin en mindre operasjon for prostatakreft. Han ble utskrevet fra sykehuset, men deretter innlagt igjen 1. januar på grunn av komplikasjoner.

Mann døde på settet til Marvel-innspilling

En mann som jobbet på settet til Marvel-serien «Wonder Man», har mistet livet i en ulykke i Los Angeles. Ulykken skjedde i går da mannen, som jobbet med rigging, falt ned fra en konstruksjon, ifølge bransjebladet Deadline.

– Våre tanker og kondolanser går til hans familie og venner, og vi støtter etterforskningen av omstendighetene rundt ulykken, sier en talsperson for Marvel. Ulykken skjedde i CBS Studio Center, som er et TV- og filmstudio i Studio City-distriktet i Los Angeles.

Russiske fly observert utenfor Alaska

Den nordamerikanske luftforsvarskommandoen meldte i natt at fire russiske militærfly er observert utenfor Alaska. De holdt seg i internasjonalt luftrom. Flyene var i Alaskas luftforsvarsidentifiseringssone og tok seg ikke inn i USAs eller Canadas suverene luftrom, opplyser North American Aerospace Defense Command (Norad).

En luftforsvarsidentifiseringssone er et område i luftrommet over tilgrensende områder utenfor en stats eget territorium, der staten krever at innkommende fly skal identifisere seg.

13 leiligheter evakuert etter brann i Oslo

I natt ble beboere i 13 leiligheter evakuert etter en boligbrann på Bjølsen i Oslo. Beboerne ble evakuert etter at det like etter klokken 2 begynte å brenne i boligen. Fem personer ble behandlet for røykskader, men det er ikke meldt om ytterligere personskader.

Brannen ble meldt slukket ved 3-tiden, og en time senere opplyste politiet at de fleste av de evakuerte kunne returnere til sine leiligheter. – Dette gjelder ikke leiligheten hvor brannen oppsto og leiligheten i etasjen over, skriver politiet i Oslo på X. Brannen ble meldt klokken 2.16.