Sørlandsbanen mellom Nærbø og Vigrestad var mandag morgen stengt på grunn av strømproblemer.

Stengningen rammet fjerntoget mellom Oslo S og Stavanger, samt Jærbanen mellom Stavanger og Egersund.

Klokka 09.34 opplyser Bane Nor at trafikken er i gang igjen, men at man fortsatt må regne med forsinkelser.