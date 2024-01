Et gult varsel om snøfokk er sendt ut for deler av Agder og Østlandet. Dette kan skape like store problemer på veiene som snøfall.

Det er fortsatt oransje varsel om mye snø langs kysten av Sørlandet. Litt lenger inn i landet og langs kysten opp mot Drammen er det snøfokk som gjelder fram til onsdag kveld.

– Det blir mindre nedbør, men for trafikken kan snøfokk også være heftig. I brøytekantene ligger en del løs snø, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane til NTB.

Snøfokkvarselet gjelder stort sett innover i landet, der det er litt kaldere. Langs kysten er det noe mildere, men fortsatt altså mye snø i vente. Litt opp i høyden ligger det nå godt over en meter snø.

– Mange steder er de jo vant me mye snø. Men også helt nede i lavlandet, ved Nykirke i Horten, er det målt 99 centimeter snø, sier meteorologen.

